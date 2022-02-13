Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen son etap alanında farklı klasmanlarda dereceye giren sporcular ödüllerin sahibi oldu. Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Değerli sporcular başta olmak üzere tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Çok anlamlı ve başarılı bir organizasyon vesilesiyle de emeği geçen tüm paydaşlara tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. İklim değişikliği ve farkındalığı önemli çalışma. Biz de az önce yaklaşık 2,5 kilometrelik etapta bu amaçla sürüş gerçekleştirdik" dedi.
HINDSGAUL: SERT YOKUŞLAR ZORDU AMA BAŞARABİLDİM
2022 şampiyonu olan Uno-X takımından Jacob Hindsgaul, "İnanması bile zor. Benim için ilk oldu ama umarım son olmaz. Yarış sert bir başlangıçla start aldı. Kaçışa girmek için birçok takım çalıştı. Takımım rakiplerimizi çok iyi kontrol etti. Üç kişi ile birlikte büyük iş çıkardık. Son bölümde ön tarafa yakın kalmayı sağlamak lazımdı, onu da yaptık. Arkadaşlarım beni önde tutmak için çok çalıştılar. Zamana karşı yarışlar Danimarka'da çok önemlidir. İyi bir yeteneğim var, hem yokuşta hem zamana karşıda iyiyim. Çok sert yokuşlar benim için zor olabilir ama onu da başarabilirim. Öyle mutluyum ki" diye konuştu.
DÖRT KATEGORİDE MAYO SAHİPLERİNİ BULDU
Tour of Antalya'nın 2022 şampiyonu olan Uno-x takımının sporcusu Jacob Hidsgaul'a Magenta formasını ve ödülünü Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. İklim Değişikliği Farkındalığı mayosunu Wiv Sungod takımının sporcusu Jacob Scott'a Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktim etti. Dağların Kralı Mayosunu kazanan Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek'e turuncu mayoyu ve ödülünü Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte verdi.
En İyi Sprinter sporcusu olan sarı mayoyu Alpecin-Fenix takımından Jakub Marek Mareczko'ya Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tombul ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı takdim etti. Bu arada etap sonunda kürsüye çıkan Jakup Marek Mareczko, Arvid De Klein ve Matteo Malucelli'ye ödülünü Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile birlikte verdi.
Tour of Antalya'nın en başarılı takım olan ve birincilik kürsüsüne çıkan Terengganu Polygon takımına ödülünü Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!