İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde ligde üst sıraları hedefleyen Tottenham, geriye düştüğü maçta kümede kalma mücadelesi veren Leeds United'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi.

Leeds United, Daniel James'in 44. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tottenham, 58. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ve 69. dakikada Sergio Reguilon'un ağları sarmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Tottenham, 19 puanla 7. sıraya çıkarken, 11 puanlı Leeds United, 17. sırada kaldı.