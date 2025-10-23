Torununu kurtarırken otomobilin altında kaldı

4 yaşındaki torununu kurtaran kadın otomobilin çarpmasıyla öldü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 4 yaşındaki torununu kurtarmak isterken otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Beşeylül Mahallesi Meltem Sokakta, sürücüsü olmayan 09 F 0644 plakalı otomobilin sokakta oynayan torunu O.Dye doğru geldiğini gören Fatma Dinç (61) müdahale etti.
Torununu son anda kurtaran kadın otomobilin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Dinç ile torunu yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatma Dinç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
El frenini çekmeden otomobilini park ettiği öne sürülen araç sürücüsü İ.A, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.