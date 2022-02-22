Bir dramın oyunu "Gül'e Ağıt"

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Özgür Kaymak’ın yönettiği "Gül’e Ağıt", 23 Şubat 2022 Çarşamba günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde ilk kez sahnelenecek, Oyun, 2004'te kendi ailesi tarafından öldürülerek Türkiye'de işlenen töre cinayetlerinin simgesi haline gelen Güldünya’nın hikâyesi ekseninde namus, töre ve ahlak kavramlarını sorguluyor.

Aylin Aslım’ın yazıp Sezen Aksu’nun seslendirdiği 'Canım abim vurma beni / Bu dünyadan alma beni / Dökülür mü kardeş kanı / Bir karında yatmadık mı / Bir anadan doğmadık mı / Bir memeden doymadık mı' sözleriyle başlayan şarkının yüreğimize nakşettiği Güldünya’nın hikâyesi, tiyatro sahnesinde yeniden hayat buluyor.

Müziğini Okan Kaya’nın, dekor-kostüm tasarımını Zuhal Soy’un, ışık tasarımını Murat Selçuk’un, efekt tasarımını Hamza Değirmenci’nin yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Aslı Nimet Altaylar, Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Tarakçı, Cüneyt Arda Pamuk, Çağrı Büyüksayar, Fahri Kıncır, Gülsün Odabaş, Hikmet Körmükçü, İskender Bağcılar, Murat Üzen, Tarık Köksal, Tarık Şerbetçioğlu, Uğur Dilbaz, Uğurtan Atakan, Yasemin Güvenç rol alıyor.

Özgür Kaymak’ın yönettiği "Gül’e Ağıt", ülkemizin kanayan yarası 'Kadına şiddet' konusuna, törenin penceresinden bir bakış sunuyor. Oyun, 'sessizliğin' gölgesinde kalan bütün kadınların ortak yazgısına da bir çığlık atıyor. Yakın akrabası tarafından tecavüze uğrayan ve çocuğunu doğurduktan sonra ailesi tarafından öldürülen Güldünya, bir genç kızın düşleriyle, sevecenliği ve hayat doluluğuyla sahnede yeniden hayat buluyor. Beyaz bir gelinlik hayal ederken, beyaz bir kefenle hayattan koparılan Güldünya, çeyizini ve ağabeyine yazdığı mektubu emanet bırakıyor geriye…

Güldünya Tören, Türkiye'de aile içi şiddet, tecavüz ve töre cinayeti konularında sık sık anımsanan, sembol bir isim oldu.

Aylin Aslım, Güldünya isminde bir şarkı yaptı ve Gülyabani albümünde bu şarkıya yer verdi.

2008 yılında Kadına Yönelik Şiddete hazırlanan “Güldünya Şarkıları” albümünde Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nazan Öncel, Emel Müftüoğlu, Zuhal Olcay, Aylin Aslım, Nilüfer, Şebnem Ferah, Şevval Sam, Rojin, Ayten Alpman, Funda Arar yer aldı.

Zülfü Livaneli, 'Güldünya' adlı bir şarkı yaptı ve 'Hayata Dair' albümünde bu şarkıya yer verdi.

'Güldünya' ismi şiddet gören kadınlara dair bir diziye, Bitlis'te kurulan bir kadın derneğine, kadına dair eserler basan bir yayınevine verildi.