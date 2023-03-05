DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, polis eşliğinde çocuklarını görmeye giden Aslı Angi'nin eski eşi Mehmet Angi tarafından bıçakla öldürülmesine ilişkin valilik tarafından açıklama yapıldı. Cinayet şüphelisi Mehmet Angi'nin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı, 2 polis memurunun ise açığa alınarak haklarında adli ve idari tahkikat başlatıldığı belirtildi. İzmir Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





"Torbalı İlçesi Aytemiz Kavşağı'nda, 04.03.2023 günü saat 09.45 sıralarında yardım isteyen bir vatandaşımızın ihbarına istinaden polis ekibi adrese intikal etmiş ve A.B. ile yapılan görüşmede, eski eşinin, çocuklarını kendisine göstermediğini ve polisten yardım istediğini beyan etmiştir. A.B., polis ekibi tarafından refakate alınmış, çocuklarının bulunduğu ikamete geçilmiştir. O sırada evde bulunan A.B. ile eski eşinin anne ve babası arasında tartışma çıkmış, polis ekibi her iki tarafı sakinleştirmeye ve maktulü araca bindirmeye çalışırken, binanın yan tarafında saklandığı anlaşılan şüpheli M.A., A.B.'ye doğru koşmaya başlamış, polis memurlarının şüpheliyi durdurmaya yönelik hamlesine rağmen A.B.'yi bıçakla yaralamıştır. M.A. bedeni kuvvet ile beraber gaz sıkılmak suretiyle etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Olayda yaralanan A.B. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Olayın şüphelisi M.A. 04.03.2023 günü çıkarıldığı adlî mercilerce tutuklanmıştır. Olaya müdahale eden ekipte görevli 2 polis memuru, soruşturmanın selameti açısından açığa alınarak haklarında adlî ve idarî tahkikat başlatılmıştır."