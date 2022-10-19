TORBA YASADA NELER VAR?

ÇATILARDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİNE TEŞVİK
Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.
KUR KORUMALI MEVDUAT
Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, “Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar.” diye konuştu.
EYT YASASI DÜZENLEMESİ
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, “Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek.” değerlendirmesini yaptı.
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