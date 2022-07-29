"50 yıl sonra 'Bir Türk Masalı' anlatmak bana nasip oldu"

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Toprak Sergen'in ilk kez yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı 'Bir Türk Masalı' filminin galası Yedikule Zindanları Altın Kapı'da yapıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle 50 yıl sonra 'Bir Türk Masalı' anlatmak bana nasip oldu. Bu bana çok büyük bir mutluluk verdi. Beşinci boyut bir filmi masal formatında anlatmak, üst düzey oyuncularla ve üst düzey müzisyenlerle olmak benim için büyük mutluluk. Bu film Adile Naşit ve Barış Manço anısına diye geçiyor.

Filmin gösteriminden sonra Kurtalan Ekspres, filmin müziklerini süsleyen Barış Manço şarkılarıyla konser verdi.