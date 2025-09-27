Habertürk
        Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ilk yarışı kazandı

        Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da ilk yarışı kazandı

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki 10. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 18:03 Güncelleme: 27.09.2025 - 18:03
        Toprak, İspanya'da ilk yarışı kazandı
        Motosiklet sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki 10. ayağının ilk yarışında birinci oldu.

        Alcaniz şehrindeki 5,077 kilometrelik Motorland Aragon Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.

        Aragon'daki superpole seansını ikinci sırada tamamlayan Toprak, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın arkasında başladı.

        Baştan sona üstün götürdüğü yarışta Red Bull sporcusu, üst üste sezonun 13'üncü, Aragon'da ise ilk zaferine imza attı.

        Toprak, bu sonuçla aynı zamanda kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti. 494 puana yükselen Toprak, genel klasman liderliğini korurken, yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

        Yamaha Motoxracing takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise 16. sırayı aldı.

        Şampiyonada yarın yapılacak superpole yarışı ve ikinci yarış, sırasıyla TSİ 12.00 ve 15.00'te başlayacak.

        "2018'DEN BU YANA BURADA HİÇ BİRİNCİLİK ALMADIM"

        Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) İspanya'daki 10. ayağının ilk yarışında birinci olmasının kendisi için çok özel bir an olduğunu söyledi.

        Kariyerinde ilk kez Aragon Pisti'nde zafer elde eden Toprak, "Benim bu kadar güldüğümü görmezsiniz. Birçok yarışta birinci olduk ama bu biraz özeldi. 2018'de Superbike kariyerim başladı ve 2018'den bu yana burada hiç birincilik almadım. Sonunda bugün ilk defa Aragon'da birinci olduk. Bu gerçekten benim için unutulmaz bir şey oldu çünkü MotoGP padok alanına gitmeden önce burada birinci olmak istiyordum. Sonunda o da bugüne nasipmiş." ifadelerini kullandı.

        Yarın çıkacağı iki yarışa odaklanması gerektiğini aktaran Toprak, "Biraz daha sakin kalmaya çalışıyorum çünkü yarın Superpole yarışında birinci olursam üst üste 14 yarış kazanıp yeni bir rekor kırmış olacağım. Tabii bunu hep beraber göreceğiz, herkes elinden geleni yapacak. Ducati'nin daha güçlü geleceğini düşünüyorum. Bizim de motoru biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah her şey yolunda gider ve yeni bir rekor kırarız. Çünkü bu güne kadar birçok rekor kırdık, bir bu kaldı. Bunu da halledebilirsek güzel olacak. Ama önemli olan buradan en iyi puanla ayrılmak. Şampiyonada biliyorsunuz büyük mücadele ediyoruz, iki yarış hafta sonu kaldı. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Habertürk Anasayfa