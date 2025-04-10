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        Haberler Spor Motor Sporları Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda’da piste çıkıyor - Motor Sporları Haberleri

        Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda’da piste çıkıyor

        Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'nın 2025 sezonunda üçüncü yarışına çıkıyor. Şampiyon pilot, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hollanda'da piste çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 10.04.2025 - 19:27
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        Razgatlıoğlu, Hollanda'da piste çıkıyor!
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        WorldSBK Şampiyonası’nı daha önce iki kez kazanan Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ikinci yarışına 11-13 Nisan tarihleri arasında Hollanda’daki TT Circuit Assen’de çıkacak.

        RAZGATLIOĞLU: ŞAMPİYONA LİDERLİĞİNE ÇOK YAKINIM

        2025 sezonuna hızlı başlayan başarılı pilot, ROKiT BMW Motorrad takımıyla bu sezon da rekabeti üst seviyeye çıkarmak istiyor. Toprak, yarış hakkında, “Portekiz’de podyumlarla dolu mükemmel bir hafta geçirdik. Milli marşımızı Portekiz’de dinlettirmek gurur vericiydi. Geçtiğimiz yarış gibi Hollanda’da da yarışları kazanıp bir seri oluşturmak istiyoruz. Şampiyona liderliğine çok yakınım. Araçla bir bütün haline gelerek mükemmel işlere imza atmak istiyorum. Sezon sonunda üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyorum” dedi.

        SUPERBİKE 2025, 12 FARKLI PİSTTE 36 YARIŞTAN OLUŞACAK

        Toprak’ın yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası, bu yıl 12 farklı pistte toplamda 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış düzenlenecek. Şubat ayında Avustralya’daki Philip Island pistinde başlayan şampiyona, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hollanda’da devam edecek ve Ekim ayında İspanya’daki Jerez pistinde son bulacak.

        TOPRAK, MOTORSPORLARI TARİHİNE GEÇTİ

        Toprak Razgatlıoğlu’nun başarı yolculuğu, 2015 yılında Türkiye Superbike Şampiyonası'nda kazandığı zaferlerle başladı. Kendini sürekli geliştirip tecrübe kazanan başarılı pilot, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'na adım attı.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansıyla adından oldukça söz ettiren Toprak, 2021 ve 2024 sezonlarını şampiyonlukla taçlandırarak Türk motor sporları tarihine geçti. Toprak, bu zaferiyle Türkiye'nin uluslararası motosiklet yarışlarında kazandığı en prestijli şampiyonluklardan birini elde etti.

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