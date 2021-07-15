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Toprağı kazdıkça daha fazlasını buldu... Tam 160 tane! - Haberler

Evinin merdivenlerinin altında gömülü 160 adet bowling topu buldu

ABD´nin Michigan eyaletinde yaşayan David Olson, evinin arka bahçesine çıkan merdivenleri yeniden inşa etme amacıyla yıktığında toprağa gömülü 160 adet bowling topu buldu. Bowling toplarının üstündeki üretici firma logosundan, topların 1950´lilerde üretildiği tespit edildi

15.07.2021 - 11:50 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Muskegon kentinde yaşan 33 yaşında David Olson, arka bahçesine çıkan merdivenleri yenilemek için 1 Temmuz´da yıkıma başladı.

     

     

  • DHA'nın haberine göre merdivenlerin altındaki toprağı kazdıkça, kum toprağın içine gömülü bowling topuyla karşılaştı.

  • Toprağı kazdıkça daha fazla bowling topu bulan Olson, iki haftalık süreçte toplamda 160 adet bowling topu buldu.

  • Topların üzerinde bulunan üretici firma logosundan yola çıkarak, topların 1950´lilerde faaliyet gösteren fabrikada üretildiği tespit edildi.

     

     

  • David, "Kazı yaparken oldukça sıra dışı bir keşif yaptığımı söyleyebilirim. Önce bir molozun arkasında kuma gömülü siyah bir top gördüm. Sonra bunun bir bowling topu olduğunu anladım. 

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