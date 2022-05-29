Toplu taşımada ve hastanede maske yasağı kalktı mı? Sorusu araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak.” ifadelerini kullandı. Vaka sayıları iki gündür 1.000'in altında açıklanırken, bugünkü vaka sayılarının da binin altında açıklanmasıyla vatandaşlar toplu taşımada maske yasağının kalkıp kalkmadığını araştırıyor. İşte konuya ilişkin Bakan Koca'dan son dakika açıklama...