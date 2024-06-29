TOPKAPI SARAYI GECE TURLARI NE ZAMAN, HANGİ SAATLERDE?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme imkanı sunan uygulama, yarın başlayacak. Yeni uygulama ile Topkapı Sarayı, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek.

Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup 29 Haziran saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.