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        Haberler Bilgi Gündem Topkapı Sarayı ziyaret saatleri 2024 | Topkapı Sarayı gece turları ne zaman, saat kaç arasında yapılacak?

        Topkapı Sarayı gece turları ne zaman, saat kaç arasında yapılacak?

        Topkapı Saray'ı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana, tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan bu açıklama, "Topkapı Sarayı gece turları ne zaman, saat kaç arasında yapılacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Topkapı Sarayı ziyaret saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 23:30 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:37
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        • 1

          Topkapı Sarayı gece belli gün ve saatlerde ziyarete açılıyor. 29 Haziran Cumartesi günü başlayan uygulamanın ardından, Topkapı Sarayı gece ziyaretlerinin hangi gün ve saatlerde yapıldığı merak konusu oldu. Peki, "Topkapı Sarayı gece turları ne zaman, saat kaç arasında yapılacak?" İşte 2024 Topkapı Sarayı gece ziyaretlerine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          TOPKAPI SARAYI GECE TURLARI NE ZAMAN, HANGİ SAATLERDE?

          Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme imkanı sunan uygulama, yarın başlayacak. Yeni uygulama ile Topkapı Sarayı, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek.

          Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup 29 Haziran saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.

        • 3

          GECE HANGİ BÖLÜMLER GEZİLEBİLECEK?

          Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.

          Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebilecek.

        • 4

          Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebilecek.

          Ziyaretçiler saraydaki gece turunda Havuzlu Teras'ta dolaşabilecek, İftariye Kameriyesi'nden ise İstanbul'u seyredebilecek.

          Geziye özel biletler gişeden temin edilebilecek.

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