Topak kızartması coğrafi işaret aldı

Antalya'nın Kumluca Belediyesi ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KUTSO) coğrafi işaret çalışmaları işbirliği ile Kumluca'da yöresel bir et yemeği olan 'Antalya topak kızartması' coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi.

Topak kızartması, özel baharatlar ve özenle seçilmiş kemikli keçi eti ile hazırlanarak sofralara lezzet katıyor.

Kemikli keçi etinin özel baharatlarla birlikte kızartılması ve pişirilmesiyle hazırlanıyor. Yemeğin ayırt edici özellikleri arasında kemikli et kullanımı ve pişirme aşamasında kabuk tarçın yer alması öne çıkıyor.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, topak kızartma yemeğinin geleneksel mutfak kültürünün zarif bir yansıması olarak Kumluca’da özel günlerde ikram olarak tercih edildiğini ifade ederek, "Tescil edilen bu lezzetin korunması için mahreç işareti ile satış yapan yerler Kumluca Belediyesi ve yerel tarım kuruluşları tarafından denetlenecek. Yılda en az bir kez yapılan denetimlerle ürün kalitesi güvence altına alınacak" dedi.