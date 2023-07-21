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        Haberler Dünyadan Tony Bennett hayatını kaybetti

        Tony Bennett hayatını kaybetti

        ABD'li pop ve caz şarkıcısı Tony Bennett, 96 yaşında hayata veda etti

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 17:07
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        Müzik dünyasının acı kaybı
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        Müzik dünyasının önemli isimlerinden Tony Bennett hayatını kaybetti. Bennett’in New York’ta hayata veda ettiği belirtildi.

        2016’da Alzheimer teşhisi konan Bennett'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

        TONY BENNETT HAKKINDA

        New York'ta doğan Bennett, erken yaşlarda şarkı söylemeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda ABD Ordusu'nda yer alarak Avrupa'da savaştı.

        Daha sonraları, şarkı söyleme tekniğini geliştirdi, Columbia Records ile kontrat yaptı ve 1951'de 'Because of You' adlı ilk bir numara popüler şarkısını çıkardı. 1950'lerin başında birçok hit şarkısı oldu.

        1950'lerin sonunda The Beat of My Heart ile Basie Swings, Bennett Sings gibi albümlerle kariyerinin zirvesine çıktı.

        Bennett, 1980'lerin sonunda olağanüstü bir geri dönüş yaptı, yine altın plak albümler çıkardı ve dinleyici kesimini genişletti. Popüler olan ve eleştirel başarı yakalayan çalışmalar ile konser performansları, 2000'lerde devam etti. Bennett; Billboard 200 listesinde bir numara olmuş albüme sahip en yaşlı sanatçı unvanını aldı.

        Cheek to Cheek albümüyle En İyi Geleneksel Pop Vokal Albüm Grammy Ödülü'nü kazandı. Bennett, on yedi Grammy Ödülü, iki Emmy Ödülü kazandı ve NEA Caz Ustası olarak adlandırıldı. Dünya çapında 50 milyonluk albüm satışı elde eden Bennett ayrıca çizdiği resimlerde Benedetto imzasını kullanan ciddi ve usta bir ressamdır.

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        #Tony Bennett
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