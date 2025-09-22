Tom Holland set kazası nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Tom Holland, İngiltere'de çekimleri süren yeni 'Örümcek Adam' filminin setinde kaza geçirdi. Watford kentindeki Leavesden Stüdyoları'nda çekilen 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminin setinde, tehlikeli bir sahne kayda alınırken, Holland'ın düşüp kafasını çarptığı öğrenildi.

Hafif beyin sarsıntısı geçirdiği bildirilen 29 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı. Filmin çekimleri de geçici olarak durduruldu. İngiliz oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak çekimler başlasa bile Holland, bir süre çekimlerde yer alamayacak. Bu olayın 31 Temmuz 2026'da gösterime girmesi planlanan filmin zamanlamasını etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.

The Sun, olaydan sonra dublör olduğu düşünülen bir kişinin daha hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçesi olan 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün'ün oyuncu kadrosunda Tom Holland'ın yanı sıra ünlü oyuncunun gerçek hayatta da sevgilisi olan Zendaya ile birlikte Jon Bernthal, Michael Mando, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, J.K. Simmons da rol alıyor.

2017 yapımı 'Örümcek Adam: Eve Dönüş' filminde birlikte rol almalarının ardından aralarında aşk söylentileri çıkan Tom Holland ve Zendaya, ilişkilerini 2021'de ilan etti