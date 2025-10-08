Tom Hanks New York metrosunda

Tom Hanks, metro seyahatiyle diğer yolculara hayatlarının sürprizini yaşattı. Tabii onu tanıyabilenlere...

ABD'nin New York şehrinde yaşayan 69 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, şehirde toplu taşıma aracını kullanarak Hollywood'un en mütevazı yıldızlarından biri olduğunu kanıtladı.

Tahmini serveti 400 milyon dolar olan oyuncu, beyzbol şapkası, numaralı gözlüğü ve tıbbi maskesiyle kendini gizlemeye çalışarak 3 dolarlık bilet alarak metroda yolculuk yaptı.

Metroda ayakta seyahat eden Tom Hanks, yüzünün büyük bir bölümü kapalı olsa da sonunda birkaç yolcunun dikkatini çekti. İçlerinden biri, bu sürpriz yolcunun fotoğraflarını çekti ve bu fotoğraflar hızla internette dolaşmaya başladı.

Tom Hanks, metrodan indikten sonra kulaklığını takarak yolda yürüdü. Sokakta bir kahve arabasından 1 dolarlık kahve alan oyuncu, parkta bir bankta oturarak içeceğini yudumladı.

Maskesini tamamen çıkarmayan Tom Hanks, maskenin altından kahvesini içmeyi tercih etti.

30 Ekim'de sahnelenecek olan 'This World of Tomorrow' adlı oyunun provalarına gittiği anlaşılan Tom Hanks, bir sokak müzisyenine birkaç dolar bırakmayı da ihmal etmedi.