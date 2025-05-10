Tom Cruise koştukça daha fazla para kazanıyor

Eski sinema salonu aşkımızın kalmadığı malumunuz. Hem dijital platformların hayatımızdaki varlığı, hem de sinema bilet fiyatlarının pahalılığı sinema salonlarından uzaklaştırdı hepimizi ama TV ekranına sığmayacak yapımlar hâlâ salonlara çekmeye devam ediyor.

'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' ile aksiyon heyecanı yaşamayı iple çekiyorum. Malum, geri sayım başladı, 23 Mayıs'ta özlem son buluyor. Haliyle geri sayım günlerinde baş kahraman Tom Cruise da hiç olmadığı kadar görünür vaziyette.

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Kâh aşk iddiasıyla, kâh saklanmaya çalıştığı doğum günü partisiyle, kâh filminin galalarıyla ve aksiyon sahnelerine dair anlattıklarıyla haftanın en çok öne çıkan ismi oldu.

Bir ay önce ABD'de erken doğum günü partisi veren David Beckham, geçen hafta sonu ülkesi İngiltere'de 50'nci yaş partisi düzenledi. Tom Cruise, Ana De Armas ile birlikte David Beckham'ın partisinden ayrılırken garip bir saklanma anı objektiflere yansıdı

REKLAM Aslında aşk iddiası yeni değil, bir süredir var. Takip edenler hatırlar, 37 yaşındaki oyuncu Ana De Armas ile sık sık birlikte görüntülenmesi, üstelik kendisinin, çoğumuzun araba kullanma sıklığında kullandığı helikopterde ve helikopter pistinde Armas ile yan yana olması, artık işi dedikodu olmanın ötesine taşıdı. Üstelik David Beckham'ın parti üstüne partiyle kutladığı 50'nci yaş gününde korumaların şemsiye açarak gizlemeye çalıştığı Tom Cruise'un, o partiye de Ana De Armas ile birlikte katıldığı konuşuldu ama konuşulmakla da kalmadı. Ana De Armas, Beckham'ın partisinde eğlenirken... Victoria Beckham'ın partiden paylaştığı bir Instagram hikayesinde, Ana De Armas arkada dans ederken görüldü. Üstelik Tom-Ana ikilisi, aynı otomobille partiden ayrılırken, basından saklanmaya çalıştı. Hadi diyelim ki helikopter gezileri iş içindi, birlikte sinema projesi için buluştular; Beckham'ın özel konuklara verdiği 50'nci yaş özel partisine de Cruise'un iş arkadaşı kontenjanından katıldığını düşünmek saçma olurdu. REKLAM 62 yaşındaki Tom Cruise, yaşına meydan okuyan dinamizmini genç sevgiliyle taçlandırmayı seçmiş anlaşılan.

Geride bıraktığımız Tom Cruise haftasında, oyuncunun 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'da canlandırdığı 'Ethan Hunt' karakterinin uçak kanadına tutunmalı aksiyon sahnelerine nasıl hazırlandığını öğrendik. AKSİYONA SIRA DIŞI HAZIRLIK "Aslında devasa bir kahvaltı yapıyorum. Gereken enerji miktarını alıyorum. O kanatta yürüme sahnesi için çok sıkı antrenman yapıyorum. Sosis ve neredeyse bir düzine yumurta, pastırma, tost yiyorum, kahve ve sıvı içiyorum" diye bir çırpıda anlattığı hazırlık aşaması çok da sıra dışı değil aslında (bir düzine yumurta hariç). Tabii bu zamana kadar kazandığı becerilerin aksiyondaki başarısına nasıl katkıları olduğu kısmı çok daha sıra dışı. REKLAM Tehlikeli bir sahnede, ekibin 360 derece eğilip dönebilen ve onu deviren bir denizaltının içini filme almak için devasa bir su tankı kullandığını, tam halini gösterebilmek için kendi karbondioksitini soluduğunu anlatan Tom Cruise; "Normal bir maske ve nefes almak için ağzımda bir şey kullansaydım, karakterle o kadar bağlantılı hissetmezdiniz. Neyse ki jet uçururken hipoksi ve karbondioksit birikimi için eğitim alıyorsunuz. Vücudumu ve nasıl tepki verdiğini algılayabiliyor ve böylece ne zaman durmam gerektiğini biliyordum" sözleriyle o sıra dışı becerilerini sıraladı.

Yeni beceriler kazanmaya da devam ediyordu. Piyano çalmak, dans etmek gibi... Tom Cruise, hem aşkta, hem sinemada hem de özel yeteneklerini geliştirmede dört nala koşuyor anlayacağınız. Filmlerinde en tehlikeli sahnelerde bile dublör kullanmamasıyla tanınan Tom Cruise, motorla hız yapıyor, paraşütle atlıyor, uçuyor, kaçıyor, koşuyor da koşuyor. Hatta ne kadar çok koşarsa, hem eleştirmenlerden yüksek not alıyor, hem de gişe açısından başarılı oluyor. Bunu, önceki yıl film değerlendirme sitesi Rotten Tomatoes'un Cruise'un filmlerini karşılaştırmak için yürüttüğü çalışmanın sonucu gösterdi. Rapora göre, filmlerinde 7,3 kilometreye eşdeğer mesafe kat etmişti Tom Cruise. Tabii buna son filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' dahil değil. REKLAM En çok koştuğu film olarak, 1980'lerde çektiği 12 filmin toplam koşu sayısına yakın olan yaklaşık 1 kilometrelik koşu ile 'Görevimiz Tehlike III' (2006) liste başında yer alıyor. Ayakları bulanıklaşacak kadar hızlı, gözleri kocaman açık göründüğü o meşhur koşu sahneleri ne kadar fazlaysa, olumlu eleştirilerin ve gişe başarısının yüksekliği çarpıcı doğrusu.

YAŞLANDIKÇA DAHA FAZLA KOŞTU Tom Cruise'un 300 metreden fazla koştuğu filmler, bundan daha az koştuğu veya hiç koşmadığı filmlerden daha yüksek bir beğeni ortalamasına sahip. Rotten Tomatoes'ta ortalama yüzde 76’lık beğeni alan bol koşmalı filmler, gişede daha fazla para kazandı ve ortalama uluslararası hasılatları 472 milyon dolara ulaştı. Yaşına meydan okuyor Tom Cruise. Yaşı ilerledikçe film koşularını da artırdığını görüyoruz. 2006 yapımı ‘Görevimiz Tehlike III’ filminde (950 metre) kat ettiği mesafe, 1980'lerin tamamında kat ettiği mesafeyle (12 film, 950 metre koşu) hemen hemen aynıydı ve en iyi 10 koşu filminden 5’i, 48 yaşına girdiği 2010 yılından sonra vizyona girdi. 'Manolya' (1999), 'Kuzular İçin Aslanlar' (2007), 'Tropik Fırtına' (2008), 'Operasyon Valkyrie' (2008) ve 'Çağların Kayası' (2012) filmleri Tom Cruise’un hiç koşmadığı filmler. Beş filmin gişe ortalaması, 113 milyon dolar. Rotten Tomatoes beğeni ortalaması, yüzde 59,2. REKLAM Endless Love (1981), Taps (1981), Losin’ It (1983), The Outsiders (1983), Risky Business (1983), Legend (1985), Top Gun (1986), The Color on Money (1986), Rain Man (1988), Cocktail (1988), Days of Thunder (1990), A Few Good Men (1992), Far and Away (1992), Interview With the Vampire (1994), Jerry Maguire (1996), Eyes Wide Shut (1999), The Last Samurai (2003), Jack Reacher (2012) ve American Made (2017) filmlerinde Cruise, 1 metre ile 150 metre arası koştu. Filmlerin ortalama gişesi, 164 milyon dolara ulaştı. Eleştirmenlerden aldığı beğeni ortalaması ise yüzde 61,4.

All the Right Moves (1983), Born on the Fourth of July (1989), Mission: Impossible (1996), Mission: Impossible 2 (2000), Vanilla Sky (2001), Collateral (2004), Knight and Day (2010), Oblivion (2013), Top Gun: Maverick (2022) filmlerinde Cruise, 150 ila 300 metreye kadar koşu yaptı. Filmlerin gişe ortalaması, 413 milyon dolar. Eleştirmenlerden aldığı beğeni ortalaması ise yüzde 66,7. Cruise’un 300 metre ve daha fazlasını koştuğu filmler şunlar: The Firm (1993), Minority Report (2002), War of the Worlds (2005), Mission: Impossible III (2006), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), Edge of Tomorrow (2014), Mission: Impossible: Rogue Nation (2015), Jack Reacher: Never Go Back (2016), The Mummy (2017), Mission: Impossible – Fallout (2018), Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One (2023). Bu filmlerin ortalama hasılatı 472 milyon dolara çıktı. Eleştirmenlerden aldığı beğeni ortalaması ise yüzde 76’ya yükseldi. Başka bir deyişle, Tom Cruise için daha fazla koşmak, eşittir daha fazla para ve daha fazla puan…