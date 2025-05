Tom Cruise koştukça daha fazla para kazanıyor

Eski sinema salonu aşkımızın kalmadığı malumunuz. Hem dijital platformların hayatımızdaki varlığı, hem de sinema bilet fiyatlarının pahalılığı sinema salonlarından uzaklaştırdı hepimizi ama TV ekranına sığmayacak yapımlar hâlâ salonlara çekmeye devam ediyor.

'Görevimiz Tehlike' serisinin yeni filmi 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma' ile aksiyon heyecanı yaşamayı iple çekiyorum. Malum, geri sayım başladı, 23 Mayıs'ta özlem son buluyor. Haliyle geri sayım günlerinde baş kahraman Tom Cruise da hiç olmadığı kadar görünür vaziyette.

Kâh aşk iddiasıyla, kâh saklanmaya çalıştığı doğum günü partisiyle, kâh filminin galalarıyla ve aksiyon sahnelerine dair anlattıklarıyla haftanın en çok öne çıkan ismi oldu.

Bir ay önce ABD'de erken doğum günü partisi veren David Beckham, geçen hafta sonu ülkesi İngiltere'de 50'nci yaş partisi düzenledi. Tom Cruise, Ana De Armas ile birlikte David Beckham'ın partisinden ayrılırken garip bir saklanma anı objektiflere yansıdı

Endless Love (1981), Taps (1981), Losin’ It (1983), The Outsiders (1983), Risky Business (1983), Legend (1985), Top Gun (1986), The Color on Money (1986), Rain Man (1988), Cocktail (1988), Days of Thunder (1990), A Few Good Men (1992), Far and Away (1992), Interview With the Vampire (1994), Jerry Maguire (1996), Eyes Wide Shut (1999), The Last Samurai (2003), Jack Reacher (2012) ve American Made (2017) filmlerinde Cruise, 1 metre ile 150 metre arası koştu. Filmlerin ortalama gişesi, 164 milyon dolar a ulaştı. Eleştirmenlerden aldığı beğeni ortalaması ise yüzde 61,4.

All the Right Moves (1983), Born on the Fourth of July (1989), Mission: Impossible (1996), Mission: Impossible 2 (2000), Vanilla Sky (2001), Collateral (2004), Knight and Day (2010), Oblivion (2013), Top Gun: Maverick (2022) filmlerinde Cruise, 150 ila 300 metreye kadar koşu yaptı. Filmlerin gişe ortalaması, 413 milyon dolar. Eleştirmenlerden aldığı beğeni ortalaması ise yüzde 66,7.

Cruise’un 300 metre ve daha fazlasını koştuğu filmler şunlar: The Firm (1993), Minority Report (2002), War of the Worlds (2005), Mission: Impossible III (2006), Mission: Impossible – Ghost Protocol (2011), Edge of Tomorrow (2014), Mission: Impossible: Rogue Nation (2015), Jack Reacher: Never Go Back (2016), The Mummy (2017), Mission: Impossible – Fallout (2018), Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One (2023). Bu filmlerin ortalama hasılatı 472 milyon dolara çıktı. Eleştirmenlerden aldığı beğeni ortalaması ise yüzde 76’ya yükseldi.

Başka bir deyişle, Tom Cruise için daha fazla koşmak, eşittir daha fazla para ve daha fazla puan…