Tom Cruise'dan Emily Blunt'a övgü: Harika bir arkadaş ve oyuncu

"Yarının Sınırında ilk kez sinemalarda gösterime gireli 10 yıl oldu" diye yazan Cruise, "Bu fırsatı kullanarak Emily Blunt'a harika bir arkadaş ve harika bir oyuncu olduğu için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onun bu filmdeki performansına bayılıyorum. Adanmışlığına. Mizahına. Kırılganlığına ve gücüne. Hepsini o getirdi" ifadesini kullandı.