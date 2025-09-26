Tom Brady, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u görmezden geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ödül aldığı New York'ta düzenlenen Atlantik Konseyi Küresel Vatandaş Ödülleri törenine katıldı. Etkinlik salonuna giren Macron'a büyük ilgi vardı. Pek çok kişi, Fransa Cumhurbaşkanı'nı selamlamak için yerinden kalkarak Macron ile konuştu.

Emmanuel Macron, kendisini karşılayan kadınların elini öperek, erkeklerle de tokalaşarak karşılık verdi, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Ancak gecede Emmanuel Macron'a ilgi göstermeyen ünlü bir konuk vardı. Bu kişi, emekli Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady'den başkası değildi. Ünlü model Gisele Bündchen'in eski eşi olan Brady, ödül töreninde Macron'u görmezden gelirken görüntülendi.

Tom Brady, Emmanuel Macron'u selamlamak için 'Çok meşgul' görünüyordu. Fransa Cumhurbaşkanı hemen arkasında diğer konuklarla selamlaşırken, Brady'nin yerinden kalkmayıp, Macron'a yüzünü bile dönmeyecek şekilde telefonuyla ilgilenmesi dikkat çekti.

Emmanuel Macron, gecede Küresel Vatandaş Ödülü'nü alırken, 'Küresel vatandaş'ın bugün ne anlama geldiği üzerine bir konuşma yaptı. Küresel vatandaşlığı; "Kişinin kendi ülkesine duyduğu derin bir vatanseverlik olsa da sert bir milliyetçilik değildir" şeklinde açıklarken; "Ülkenizi sevebilir ama aynı zamanda başkalarıyla iş birliği yapmayı sevebilirsiniz" ifadesini kullandı.

Tom Brady, 2009-2022 yılları arasında Gisele Bündchen ile evliydi. Çiftin iki çocuğu bulunuyor