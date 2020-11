HABERTURK.COM

"The Nature of Middle Earth" (Orta Dünya'nın Doğası) adını taşıyacak olan kitap Elf'lerin ölümsüzlüğü, Gondor'un coğrafyası ve hangi ırkların sakal bırakabileceği gibi konuları kapsayacak. Elflerin, hobbitlerin ve hatta cüce kadınların sakal bırakıp bırakmayacağı hayranlar arasında uzun süredir tartışma konusu olmuştu.

2021 Haziran ayında yayınlanacak kitabın yayınevi olan HarperCollins, okurları 'The Silmarillion', 'Unfinished Tales' ve 'Yüzüklerin Efendisi' dünyasına geri taşıyacağına söz verdi.

HarperCollins, 'Yüzüklerin Efendisi' evreninin yaratıcısı olan ve 1973'te hayatını kaybeden Tolkien'in 'The Children of Húrin', 'Beren and Lúthien' ve 'The Fall of Gondolin' adlı kitaplarını da yayınlamıştı.

Tolkien'in ilk 'Orta Dünya' kitabı olan The Hobbit 1937'de yayınlanmıştı. Bu kitabı 1954 ve 55 yıllarında 'Yüzüklerin Efendisi' serisi takip etti.

HarperCollins’in yayın müdür yardımcısı Chris Smith, yazarın ölümünden önceki yıllara kadar sonraki on yıllarda Orta Dünya hakkında yazmaya devam ettiğini söyledi.

Smith, "Onun için 'Orta Dünya' keşfedilecek bütün bir dünyanın parçasıydı. Yeni kitap, okuyuculara keşif anında Profesör Tolkien'in omzunun üzerinden bakma şansı sunan gerçek bir hazine" dedi.

Yazılar Tolkien uzmanı ve 1985'ten beri Nasa'da bilgisayar mühendisi olan Elf Dil Bursu'nun başkanı Carl F. Hostetter tarafından düzenlenecek. Hostetter daha önce Tolkien'in en küçük oğlu Christopher'la çalışmıştı.