Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, performansıyla şu ana kadar beklentilerin çok uzağında kaldı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; sezon başında sakatlık şanssızlığı da yaşayan tecrübeli orta saha, bir türlü beklenen formuna ulaşamazken sadece Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında toplam 5 dakika şans buldu. Tolgay son olarak Yeni Malatyaspor maçının son anlarında oyuna dahil olurken bu değişiklik çok tartışıldı. Bu değişikliği eleştirenlerin sadece taraftarlar değil, takımda müzmin yedek olan oyuncuların da olduğu ortaya çıktı.

İDMANLARDA TAVIRLI HAREKETLER

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Tolgay'ın idmanlarda Ersun Yanal'a karşı tavırlı görüntüler sergilediği ifade edilirken buna karşın, üstelik de 0-0 giden maçın son anlarında oyuna alınması kulübedeki isimler tarafından garipsendi. Oyuncuların bu karar sonrası "Tepki gösteren mi oynuyor?" diyerek kararı eleştirdiği kaydedildi.