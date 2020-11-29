Serie A'nın 9. haftasında Lazio ve Udinese karşılaştı. Tolgay Arslan'ın gol attığı maçta konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. 18. dakikada ceza sahası dışından topa düzgün vuran Tolgay Arslan, takımının ve kendisinin ilk golünü kaydetti.

İlk yarının uzatma dakikalarında kontra atağa çıkan Udinese'de Pusetto, ceza sahası içinde kaleciyi avladı ve ilk yarının sonucunu tayin etti.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Udinese, 71. dakikada Forestieri ile skoru 3-0'a getirdi.

Ev sahibi Lazio'nun tek golü ise 74'te penaltı atışını gole çeviren Ciro Immobile'den geldi.

Vedat Muric yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı.

3 maç aradan sona galibiyet alan Udinese puanını 10 yaptı. Lazio ise 14 puanda kaldı.

Udinese'de ilk golünü kaydeden Tolgay Arslan, 7 yıl sonra lig maçlarında golle buluştu.