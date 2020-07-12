Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe-Sivasspor mücadelesinin 62. dakikasında Tolgay Arslan, aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sakatlık geçiren Arslan’ın yerine oyuna Garry Rodrigues dahil oldu. Tolgay’ın durumu müsabaka sonrasında yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.

Mücadelenin 82. dakikasında ise Simon Falette bir sakatlık yaşadı. Belini tutan Gineli futbolcu değişiklik işareti yaparken 84. dakikada yerini Tolga Ciğerci’ye bıraktı.