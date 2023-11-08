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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan yalnızlık açıklaması: "Vallahi kim olsun, hangi ara olsun? - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya: Yalnızlık çok güzel

        Etiler'de görüntülenen Serenay Sarıkaya, gazetecilerin, "Bekarlık nasıl gidiyor, hayatınızda kimse var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Vallahi kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 07:34 Güncelleme: 08.11.2023 - 07:57
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolde yer alan ve 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, Etiler'deydi. Ünlü oyuncu, bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

        • 2

          Mekandan yaklaşık üç saat sonra çıkış yapan Sarıkaya, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Özleştik, konuşalım biraz. Haydi..." ifadelerini kullanarak, güldü.

        • 3

          "KENDİME VAKİT AYIRMAK İSTEDİM"

          Basın mensuplarıyla sohbet eden Serenay Sarıkaya, "Çok yoğun çalışıyorum. Dizi çok güzel gidiyor. İş-ev, iş-ev modundayım. Bugün izin günümdü. Kendime vakit ayırmak istedim. Onun haricinde 'Şahmaran' aralık, ocak gibi seyircisiyle buluşacak. Birkaç işim daha var. Bakalım... Güzel gidiyor" şeklinde konuştu.

        • 4

          "YALNIZLIK ÇOK GÜZEL"

          31 yaşındaki oyuncu, gazetecilerin, "Bekarlık nasıl gidiyor, hayatınızda kimse var mı?" sorusuna, "Vallahi kim olsun, hangi ara olsun? Yalnızlık çok güzel" yanıtını verdi.

        • 5

          CEVAPSIZ BIRAKTI

          Ayrıca Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde eski aşkı Umut Evirgen'in sosyal medyadan kendisinin bir fotoğrafını yanlışlıkla beğenmesi ve ardından beğenisini geri çekmesi hakkındaki soruları ise cevapsız bıraktı.

          Serenay Sarıkaya, "Görüşürüz arkadaşlar, kendinize iyi bakın" demekle yetinerek, otomobiline bindi.

          Fotoğraflar: HT Magazin

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