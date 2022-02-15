Tolga Sarıtaş kimdir? sorusu özellikle genç oyuncunun Show TV'nin yeni dizisi Baba'da yer alması nedeniyle araştırılıyor. Baba dizisinde Kadir karakterini canlandıran oyuncu Tolga Sarıtaş, genç oyuncular arasında dikkatleri üstüne çeken isimlerden biri olmayı başardı. Tolga Sarıtaş'ın hayatından detaylar haberimizde...

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 (30 yaşında) tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan yakışıklı oyuncu İstanbul'da doğup büyümüştür. Halil Akkant Lisesi'nden mezun olan Sarıtaş, oyunculuğa yöneldi ve Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro oyunlarında rol aldı.

Oyunculuk haricinde müzik gruplarına katılarak baterist ve gitarist olarak sahne alan Tolga Sarıtaş, küçük yaşlarda pek çok müzik aletini çalmayı öğrendi ve gençlik yıllarında arkadaşlarıyla birlikte kurduğu "Grup Omega" isimli müzik grubunda yer aldı.

KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında "Bahtı Kara" filminde canlandırdığı Berk rolü ile başladı.

2010 yılında Özlem Tekin'in "Kimse Bilmez" şarkısının klibinde oynadı.

2011 yılında TRT1'de yayımlanan "Sen de Gitme" dizisinde Mert karakterini canlandıran oyuncu; "Bilinmeyen Yaşın Yorgunu" filminde Berkcan, "Kaledeki Yalnızlık" filminde Feyyaz karakteriyle rol aldı. Sonrasında "Arka Sokaklar" dizisinde bölüm oyunculuğu yaptı.

2013 yılında "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde bölüm oyunculuğu yaptı. Star TV'de yayımlanan "20 Dakika" dizisinde Ferdi karakterine hayat verdi. Yine 2013 yılında, Star TV'nin "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırdı ve bu dizideki performansı ile büyük övgü topladı.

2014 yılında, Pera grubunun "Şarab-ı Izdırap" şarkısının klibinde oynadı ve Kanal D'de yayımlanan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırdı.

2015 yılında kariyerinin dönüm noktasını yaşadı ve Kanal D'de yayımlanan "Güneşin Kızları" dizisinde Ali Mertoğlu karakteri ile ilk başrolünü üstlendi. Ayrıca, TRT1'de yayımlanan ve bir mini dizi olan "Büyük Sürgün Kafkasya"da Cemil karakterini canlandırdı.

2016 yılında "Kötü Çocuk" filmindeki Meriç Tuna karakteri ile başrol olduğu ilk sinema filmini çekti ve "Doğuş Çay" markasının reklamında oynadı.

2017 yılında Star TV'de yayımlanan ve dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan "Söz" dizisinde Yavuz Karasu karakteri ile başrolü üstlenen Tolga Sarıtaş, bu dizideki performansı ile 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde finale çıktı.

2019 yılında FOX TV'nin "Ferhat ile Şirin" dizisinde Ferhat Taşçı karakterini canlandırdı.

2020 yılında BluTV'de yayımlanan ve ilk bölümüne konuk oyuncu olarak katıldığı "Yarım Kalan Aşklar" dizisinde Ozan karakterini canlandırdı. Aynı yıl, Ali Rıza Altay karakteriyle Show TV'de yayımlanan "Arıza" dizisinin başrolünü üstlendi.

Kazandığı pek çok ödülün yanı sıra, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 2019 yılında "En İyi Kadın Oyuncu" ve 2020 yılında da "En İyi Erkek Oyuncu" kategorilerinde final jüriliği yaparak Emmy Ödülleri'nde jüri üyeliği yapan ilk Türk oyuncu oldu.

OYNADIĞI DİZİLER

Yıl Yapım Rol Notlar Kanal 2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki Mahir Konuk oyuncu Kanal D 2012 Arka Sokaklar Yankesici Bölüm oyuncusu Kanal D 2013 Kayıp Şehir Selim Bölüm oyuncusu Kanal D 2013 20 Dakika Ferdi Yardımcı oyuncu Star TV 2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Cihangir Yardımcı oyuncu 2014 Benim Adım Gültepe Murat Yardımcı oyuncu Kanal D 2015 Büyük Sürgün Kafkasya Cemil Başrol TRT 1 2015 Beyaz Show Kendisi Konuk Kanal D 2015-2016 Güneşin Kızları Ali Mertoğlu Başrol Kanal D 2017 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi Konuk TV8 2017 3 Adam Kendisi Konuk TV8 2017-2019 Söz Yavuz Karasu Başrol Star TV 2019 Ferhat ile Şirin Ferhat Başrol FOX 2020-2021 Arıza Ali Rıza Altay Başrol Show TV 2022- Baba Kadir Saruhanlı Başrol Show TV

OYNADIĞI FİLMLER

Yıl Yapım Rol Notlar ve ödüller 2009 Bahtı Kara Berk Yardımcı oyuncu 2011 Kaledeki Yalnızlık Feyyaz Yardımcı oyuncu 2011 Bilinmeyen Yaşın Yorgunu Berkcan Yardımcı Oyuncu 2017 Kötü Çocuk Meriç Tuna Başrol 2022 Yolun Açık Olsun Başrol