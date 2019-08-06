Oyuncu Tolga Sarıtaş geçtiğimiz ay modacı Zeynep Mayruk ile bir fotoğrafını paylaşarak birlikteliklerini ilan etmişti. Sarıtaş'ın çiçek emojisi ile paylaştığı fotoğrafa kayıtsız kalmayan Mayruk da "Sen benim favorimsin" yorumunda bulunmuştu.

Bu kez Zeynep Mayruk sevgilisi Tolga Sarıtaş'la çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü modacının paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı.

2006 yılında Saint Charles Lisesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu.

2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins’ de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi.

2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını oluşturdu.