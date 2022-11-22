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Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşındaydı? Tolga Güleryüz nereli, evli miydi, neden öldü?

Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşındaydı?

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan turne dönüşü tiyatro ekibinin taşıyan minibüsün TIR ile çarpıştığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş yaşamını yitirdi. Yaşanan kaza sonrasında Tolga Güleryüz'ün ailesi ve hayranları büyük bir üzüntü yaşarken, ünlü tiyatrocunun hayatı gündeme geldi. İşte Tolga Güleryüz'ün hayatı...

Giriş: 22.11.2022 - 18:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Çorum'dan turne dönüşü Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucuTolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş  hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Peki Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşındaydı? Tolga Güleryüz nereli, evli miydi? İşte ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz'ün hayatı hakkında tüm merak edilenler...

     

  • TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ!

    Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

     

    Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun´a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan minibüs, TIR´a çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de minibüsten çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.

  • TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

    5 Ocak İzmir doğumlu Tolga Güleryüz, pek çok oyunda yönetmenlik ve ışık/dekor tasarım görevini yürütmüştür. "Baş Belası" adlı tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz aynı zamanda yapımcıdır.

  • TOLGA GÜLERYÜZ ROL ALDIĞI YAPIMLAR

    Aşk Listesi / Işık Tasarımı / Dekor Tasarım

    Baş Belası / Işık Tasarımı

    SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

    Eski Zaman Hikayesi / Yönetmen

    Kırkından Sonra / Yapımcı

    Ters Köşe / Yapımcı

    Aşk Terapisi / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

    Zoraki Damat / Yapımcı / Yardımcı Yönetmen

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