Tolga Akış, Zeynep Bastık'ın menajerliğini yapıyor. Aynı zamanda Tolga Akış'ın reklam ajansı vardır. Tolga Akış'ın Zeynep Bastık'ın kariyerinde önemli rol oynadığı iddia ediliyor.

TOLGA AKIŞ KİMDİR?

Tolga Akış 1984 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite için geldiği istanbul’da erken yaşta çalışmaya başladı. TV prodüksiyonu ile başlayan kariyerine 2005-06 Rock And Coke Festivali’nde çalışarak devam etti.

İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Çeşitli ajanslarda uzun yıllar görev yaptı ve şu an 2017 yılında kurduğu bir dijital ajans şirketini yönetiyor.