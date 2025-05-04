Tolga Akış ile Gizem Kaya evleniyor
Tolga Akış, bir süredir aşk yaşadığı Gizem Kaya'ya çıktıkları Lizbon tatilinde evlilik teklifi etti. Kaya; "Evet" yanıtını verdiği o anları paylaştı
Giriş: 04.05.2025 - 16:24 Güncelleme: 04.05.2025 - 16:24
2021 - 2022 arasından şarkıcı Zeynep Bastık ile evli kalan reklamcı Tolga Akış, daha sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Gizem Kaya'ya kaptırmıştı.
Tolga Akış, sevgilisiyle çıktığı Lizbon tatilinde Gizem Kaya'ya evlilik teklifi etti.
Tolga Akış'a, "Evet" yanıtını veren Gizem Kaya, o anları; "Hayatımın en kolay evet cevabı" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
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