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Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz'da başlayacak. Kentte hazırlıklılar sürerken, Tokyo Olimpiyatları'na katılan bir Uganda milli sporcusu, Japonya'da kaybolduğu ifade edildi.

Japon polisi, takımın Osaka eyaletinin Izumisano kentindeki eğitim kampında olması gereken 20 yaşındaki Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko'yu arıyor.

Ssekitoleko'nun öğle saatlerinde günlük PCR testi yapması gerekiyordu ama gelmedi. Otel odasında yapılan arama sonrasında kayıp olduğu tespit edildi.

Takım arkadaşlarının cuma günü erken saatlerde Ssekitoleko'yu gördüklerini söylediği bildirildi. Uganda heyetinden bir yetkili, durumu polise bildirdiklerini söyledi.

OHAL ilan edilen Tokyo'da koronavirüs vakalarının artmaması için sıkı tedbirler alındı. Olimpiyatlara katılacak sporcular da virüs riskine karşı sıkı bir şekilde inceleniyor.