Tokyo Körfezi'ne olimpiyat halkalarından yüzer anıt yerleştirildi

Olimpiyatları temsilen, 15 metre yükseklik, 33 metre genişlik ve 60 tonluk ağırlığa sahip olimpiyat halkalarından oluşan anıt, Daiba sahilindeki büyük tombaza konuldu.

Tokyo Metropol Valiliğine göre, yeniden boyanarak modern görünüm kazandırılan anıt, ağustos 2021’deki turnuva finallerine kadar her akşam ışıklandırılacak.

Anıta ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Oyunların yaklaştığının hissedilmesini ve ivmenin artırılmasını arzu ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle olimpiyatların mart ayında, 2021 yazına ertelenmesi sonrası, ağustosta kaldırılan anıt bakıma alınmıştı.

Anıtın, Haçioji ilçesindeki Takao Dağı'na ve Şibuya’daki Yoyogi Parkı'na yerleştirilmesi planı, pandemide olası bir turistik nokta oluşturması riskiyle ertelenmişti.