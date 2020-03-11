Türkiye, kadınlar tekvandoda 4 olimpik sıklette de Tokyo 2020'ye vize alarak tarihi bir başarıya imza attı. Fakat kadınlar 57 kilo dünya sıralamasında ilk 5'te 2 milli sporcunun yer alması, olimpiyatlara bu sıklette kimin gideceğiyle ilgili tartışmalara yol açtı.

İrem Yaman'ın hakkının yendiği iddia ettiği basın toplantısın ardından bu sıklette olimpiyat vizesi alan Hatice Kübra İlgün, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye Tekvando Federasyonun kapsamlı bir açıklama yayımladığını belirten Hatice Kübra, bu konuda fazla da konuşmak istemediğini söyledi.

Hatice Kübra, federasyonun daha önce "İlk 5'te birden fazla sporcumuz bulunan sıkletlerde 2019 Aralık ayında Rusya'da yapılacak Grand Prix Final Müsabakası'nda daha başarılı olan sporcu, puan durumuna bakılmaksızın ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil edecektir." açıklamasını yaptığını hatırlattı.

Milli sporcu, "Grand Prix Finali'nde en iyi dereceyi alan sporcunun olimpiyatlara direkt katılacağı belliydi. O zaman bir itiraz olmadı. Kader maçımız orasıydı. Bunun o da farkındaydı, ben de." ifadelerini kullandı.

Grand Prix Finali'nde gümüş madalya kazandığına dikkati çeken Hatice Kübra, "İrem ile çeyrek finalde karşılaştık. Maçı kazanan ben oldum. Bir sezondaki tüm grand prix organizasyonlarında madalya alan tek Türk sporcuyum. Benim hakkımdı, hak eden kazandı." diye konuştu.

"TÜM MADALYALARIMI 57 KİLODA ALDIM"

Hatice Kübra, İrem Yaman'ın 62 kiloda da mücadele ettiğine işaret ederek, "Ben tüm madalyalarımı (olimpik sıklet olan) 57 kiloda aldım." dedi. 27 yaşındaki milli tekvandocu, sözlerini şöyle tamamladı:

"57 kilo puanlarına bakıldığı zaman otomatik olarak benim sıralamam daha önde ama 62 kilodaki puanlar da 57 kiloya yansıdığı için onun da sıralaması yüksek. Şu anda dünya sıralamasında ben ikinci sıradayım, İrem'in üstündeyim. Biz puan almaya devam ediyoruz. Maçlara gidip derece aldığım sürece puanlarım işleniyor. Kota zaten ülkeye veriliyor, ilk 5'in olimpiyatlara katılma hakkı var. Federasyon, Rusya'daki organizasyonu belirleyici kriter olarak seçti. Çünkü en önemli organizasyon orasıydı. Dünyanın en iyi 16 sporcusu geliyor. Burada da daha iyi dereceyi ben aldığım için olimpiyat hakkımdı. O da zaten bunun farkındaydı."