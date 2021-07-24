Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 8 Ağustos'a dek sürecek. Paralimpik Oyunlar da, 24 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı. Peki Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye hangi dallarda yarışıyor? İşte Tokyo 2020 Türkiye müsabakaları...
TOKYO 2020 TÜRKİYE HANGİ DALLARDA YARIŞIYOR?
Tokyo Yaz olimpiyatlarına katılan Türk sporcuların isimleri, katılacağı kategorileri ve branşları şu şekilde:
ATLETİZM
Gülle atma:
Emel Dereli
200 metre:
Ramil Guliyev
20 km yürüyüş:
Ayşe Tekdal
Meryem Bekmez
Salih Korkmaz
400 metre engelli:
Yasmani Copello Escobar
5 bin metre ve 10 bin metre:
Yasemin Can
Cirit atma:
Eda Tuğsuz
Maraton:
Meryem Erdoğan
Yavuz Ağralı
Polat Kemboi Arıkan
Kağan Kigen Özbilen
Sırıkla atlama:
Ersu Şaşma
Çekiç atma:
Özkan Baltacı
Eşref Apak
3 adım atlama:
Necati Er
ATICILIK
10 metre havalı tabanca:
Yusuf Dikeç
İsmail Keleş
10 metre havalı tüfek:
Ömer Akgün
25 metre çabuk atış tabanca:
Özgür Varlık
BADMİNTON
Neslihan Yiğit
BİSİKLET
Yol yarışı:
Ahmet Örken
Onur Balkan
BOKS
52 kiloda:
Batuhan Çiftçi
51 kiloda:
Buse Naz Çakıroğlu
60 kiloda:
Esra Yıldız
69 kiloda:
Busenaz Sürmeneli
JİMNASTİK
Artistik cimnastik:
İbrahim Çolak
Nazlı Savranbaşı
Ahmet Önder
Adem Asil
Ferhat Arıcan
ESKRİM
İrem Karamete
GÜREŞ
Rıza Kayaalp (Grekoromen 130 kilo)
Cenk İldem (Grekoromen 97 kilo)
Kerem Kamal (Grekoromen 60 kilo)
Evin Demirhan (Kadınlar 50 kilo)
Yasemin Adar (Kadınlar 76 kilo)
Taha Akgül (Serbest stil 125 kilo)
Süleyman Atlı (Serbest stil 57 kilo)
Osman Göçen (Serbest stil 86 kilo)
Süleyman Karadeniz (Serbest stil 97 kilo)
HALTER
Ferdi Hardal (61 kilo)
Muhammed Furkan Özbek (67 kilo)
Nuray Levent (64 kilo)
KARATE
Dilara Bozan (Kata)
Ali Sofuoğlu (Kata)
Serap Özçelik Arapoğlu (Kumite 55 kilo)
Meltem Hocaoğlu Akyol (Kumite +61 kilo)
Uğur Aktaş (Kumite +75 kilo)
Merve Çoban (Kumite +61 kilo)
Eray Şamdan (Kumite 67 kilo)
KÜREK
Onat Kazaklı (Tek çifte M1x)
MODERN PENTATLON
İlke Özyüksel
YÜZME
Berke Saka (200 metre sırtüstü)
Berkay Ömer Öğretir (100 metre ve 200 metre kurbağalama)
Merve Tuncel (400, 800 ve 1500 metre serbest)
Ümit Can Güreş (100 metre kelebek)
Emre Sakçı (100 metre kurbağalama)
Deniz Ertan (800 ve 1500 metre serbest)
Beril Böcekler (400, 800 ve 1500 metre serbest)
Viktoria Zeynep Güneş (200 metre karışık)
TEKVANDO
Nafia Kuş (+67 kilo)
Rukiye Yıldırım (49 kilo)
Hatice Kübra İlgün (57 kilo)
Nur Tatar (67 kilo)
Hakan Reçber (68 kilo)
YELKEN
Deniz Çınar (Erkekler 470)
Ateş Çınar (Erkekler 470)
Alican Kaynar (Finn)
Beste Kaynakçı (Kadınlar 470)
Okyanus Arıkan (Kadınlar 470)
Ecem Güzel (Laser radial)
Dilara Uralp (Rüzgar sörfü)
Onur Cavit Biriz (Rüzgar sörfü)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!