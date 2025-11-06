TOKİ'ye 30 yaş altı başvurabilir mi? 18-30 yaş arası TOKİ genç başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?

TOKİ 30 YAŞ ALTI BAŞVURU YAPAMAYACAK MI, YAPAMIYOR MU?

Bakan Kurum, "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. Ancak 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda, anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz." ifadelerini kullanarak anne ve babasının üzerine gayrimenkul olan kişilerin başvuru yapamayacağını açıkladı.

Son yapılan açıklamaya göre ailelerinin evine kayıtlı olan ev varsa 18-30 yaş altındakiler başvuru yapamıyor.

30 YAŞ ALTI BAŞVURU ŞARTLARI

-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.

-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.

-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.

-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.

-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.

-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.