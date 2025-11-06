TOKİ'ye 30 yaş altı başvurabilir mi? 18-30 yaş arası TOKİ genç başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için düğmeye basıldı. Sosyal konut başvurusuna başvurular 10 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Bilindiği üzere projede emeklilere yüzde 20, gençlere yüzde 20, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, engellilere yüzde 5, şehit aileleri ve gazilere yüzde 5 kontenjan ayrıldı. Peki TOKİ'ye 30 yaş altı başvurabilir mi? TOKİ genç başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 yaş altı kategorisinden başvuru yapacaklar için önemli bir uyarı var. Bilindiği üzere bazı gruplara kontenjan ayrıldı. Bunlardan birisi de genç kategorisi oldu. Peki TOKİ’ye 30 yaş altı başvurabilir mi? 18-30 yaş arası TOKİ genç başvuru şartları nelerdir, kimler başvuru yapabilir?
TOKİ 30 YAŞ ALTI BAŞVURU YAPAMAYACAK MI, YAPAMIYOR MU?
Bakan Kurum, "18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar; anneleri babaları üzerinde gayrimenkul olsa bile. Ancak 18-30 yaş arası gençleri 'genç kategorisinde değerlendiriyoruz. Bu nedenle bu yaş grubundaki başvurularda, anne veya babanın üzerine kayıtlı bir ev olup olmadığına bakıyoruz." ifadelerini kullanarak anne ve babasının üzerine gayrimenkul olan kişilerin başvuru yapamayacağını açıkladı.
Son yapılan açıklamaya göre ailelerinin evine kayıtlı olan ev varsa 18-30 yaş altındakiler başvuru yapamıyor.
30 YAŞ ALTI BAŞVURU ŞARTLARI
-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.
-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.
-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.
-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.
-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.
-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TOKİ başvuruları 10-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. İlk 5 gün yapılacak TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre e-Devlet üzerinden yapılacak.
10 Kasım 2025 1. Gün son rakamı '0' olan vatandaşlar,
11 Kasım 2025 2. Gün son rakamı '2' olan vatandaşlar,
12 Kasım 2025 3. Gün son rakamı '4' olan vatandaşlar,
13 Kasım 2025 4. Gün son rakamı '6' olan vatandaşlar,
14 Kasım 2025 5. Gün son rakamı '8' olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak ve başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
