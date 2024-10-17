TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM HESAPLAMA

TOKİ taksit ödeme planı e-Devlet yada TOKİ'nin internet adresinden öğrenilebilecek. e-devlet üzerinden hesaplama yapacak olanlar, ilk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet adresinde giriş yaptıktan sonra 'Konut / İş Yeri Taksit Ödeme Planı ve Emlak Vergisi Sorgulama' ekranında tıklayacaklar. Ardından TOKİ iş yeri ya da konut taksit planı görüntülenebilecek.

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