TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında son gün! İşte başvuru şartları
23 Eylül tarihinde başlayan TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası 18 Ekim Cuma günü sona eriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yılın belli dönemlerinde ev ve işyeri peşin ödemelerinde kalan borcun yüzde 25 indirimli bir şekilde ödeme imkanı sunuyor. İşte TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasında başvuru şartları ve son başvuru tarihi...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yüzde 25 indirim kampanyasında son güne girildi. TOKİ'den ev veya işyeri alan vatandaşlar kalan borcun peşin ödemesi durumunda yüzde 25 indirim kampanyasından yararlanabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDA SON GÜN!
TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası, 23 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 23 Eylül – 18 Ekim 2024 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek.
Vatandaşlar ödemeleri gereken tutarı da bankadan öğrenebilecek.
Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek.
2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.
Kampanyanın duyurusunu sosyal medya hesabı üzerinden yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
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KISMİ ÖDEMEYE İNDİRİM KOLAYLIĞI
Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek.
Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI
İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM HESAPLAMA
TOKİ taksit ödeme planı e-Devlet yada TOKİ'nin internet adresinden öğrenilebilecek. e-devlet üzerinden hesaplama yapacak olanlar, ilk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet adresinde giriş yaptıktan sonra 'Konut / İş Yeri Taksit Ödeme Planı ve Emlak Vergisi Sorgulama' ekranında tıklayacaklar. Ardından TOKİ iş yeri ya da konut taksit planı görüntülenebilecek.
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