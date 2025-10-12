Habertürk
        TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular merak ediliyor. Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olma niteliğini taşıyan yeni projenin 81 ilimizde hayata geçirilecek. 500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Böylece, Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçmiş olacak. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman, başvurular nasıl yapılır, ödeme planı ve şartları belli mi?

        Giriş: 12.10.2025 - 09:00 Güncelleme: 12.10.2025 - 09:00
          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle hayata geçirilecek TOKİ sosyal konutları ilgi görüyor. Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak. TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılır, ödeme planı ve şartları belli mi?

          TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          TOKİ tarafından 81 ilde hayata geçirilecek olan sosyal konut projelerine değinen Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. Şehit ve gazilerimize, emeklilerimize, gençlerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize özel bir kontenjan ayıracağız" dedi.

          TOKİ sosyal konut başvuru tarihi ilerleyen günlerde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanacak.

          Kampanyanın tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki günlerde açıklaması planlanıyor.

          TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE KİRAYA VERME UYGUMALASI NASIL OLACAK?

          Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

          Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.

          Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

          Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

          HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?

          TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.

          Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.

          BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

          Sosyal konut projeleri ve 11 ilde yapılan deprem konutları ile arzın desteklendiğini anlatan Bakan Kurum, katıldığı televizyon programında şu ifadeleri kullandı:

          “TOKİ eliyle 280 bin konutun inşası devam ediyor. 50 bin sosyal konut neredeyse tamamlandı. 100 bin sosyal konut bitme aşamasına geldi. 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında 247 binin inşası başladı. Konut arzıyla birlikte deprem bölgesinde de görüyoruz ki kira fiyatları düşüyor. Yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye’de konut sorunu kalmayacak. Kira fiyatları da düşecek.”

          TOKİ sosyal konut başvurusunun yıl sonu itibariyle alınacağı öngörülüyor.

