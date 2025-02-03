Buna göre, Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un da imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliğine gönderildi.

Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Anayasa'daki "konut hakkı"nın vurgulandığı genelgede, "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" hükmü hatırlatıldı.

Nüfusa göre konut yapılacak

Genelgede kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.

Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.