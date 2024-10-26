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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları: 26 Ekim Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları: 26 Ekim Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

        TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Asrın felaketi 6 Şubat depreminde evleri yıkılan depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı yayın ile YouTube adreslerinden sunuluyor. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, 26 Ekim Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:26
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          TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı yayın 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak 130 bininci konut anahtar teslimi, canlı kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş kura sonuçlarına göre, 3.135 konutlar için hak sahibi belli belli olacak. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170’e yükselecek. Peki Kahramanmaraş kura sonuçları ne zaman belli olacak? Kahramanmaraş kura çekimi sonuçları nasıl nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları isim listesi sorgulama bilgisi

        • 2

          TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bugün kuralardan biri de Kahramanmaraş ili için gerçekleşiyor. Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişi ile toplam 3.135 konut sahibini bulacak.

        • 3

          TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kahramanmaraşi deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

          Kura ile birlikte Kahramanmaraş’ta yapımı tamamlanan 3 bin 135 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.Saat 14.00’te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.

          KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          Kura çekimi sonrası sonuçlar e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, kura sonuçlarını öğrenmek için e-Devlet üzerinden "AFAD Hak Sahipliği Kura Sonuçları" sayfasına erişim sağlayabilecekler. İsim listesi ve tüm detaylar, kura çekimi sonrası AFAD'ın resmi internet sitesi ve e-Devlet platformu üzerinden duyurulacak.

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