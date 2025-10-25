TOKİ'den İstanbul'a 15 bin kiralık konut! 2025 TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları ne zaman, şartları neler?
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları belli oldu. Kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Ayrıca İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, TOKİ İstanbul'da 15 bin kiralık konut inşa edecek. Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yapılacak konutlar 3 yıllığına kiralanabilecek. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler yararlanabilecek? İşte, 2025 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut uygulaması hakkında detaylar...
Sloganı ‘’Ev Sahibi Türkiye’’ olarak belirlenen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje ile ilk kez kiralık konut uygulaması da hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘’TOKİ eliyle şimdilik sadece İstanbul'da hayata geçecek ve 100 bin konut haricinde bunun için 15 bin adet kiralık konut belirledik.’’ açıklamasında bulundu. Akabinde ise TOKİ İstanbul kiralık konut başvuru tarihleri ve şartları araştırılmaya başlandı. Peki 2025 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kampanyası başvuruları ne zaman, şartları neler, kimler yararlanabilecek? İşte kampanyaya ilişkin detaylar…
KİRALIK SOSYAL KONUT UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ili kapsayan “Yüzyılın Konut Projesi” ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımını hayata geçiriyor.
Proje ile vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vade imkanıyla ev sahibi olma imkanına kavuşurken ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.
Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.
TOKİ İSTANBUL’DA 15 BİN KİRALIK KONUT İNŞA EDECEK
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda toplam 100 bin konut yapılacak. Bu konutlara ek olarak 15 bin liralık konut inşa edilecek.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek. Evler 3 yıl süreyle kiralanacak. Kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimi TOKİ tarafından sağlanacak. 3 yılın ardından yeni kira bedeli belirlenecek.
KURA YÖNTEMİYLE BELİRLENECEK
Kiralık sosyal konut uygulaması ile birlikte İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelenmesi ve vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırılması amaçlanıyor.
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kampanyası için önce başvurular alınacak olup hak sahipleri kura ile belirlenecek. Sözleşme yapıldıktan sonra konutlar teslim edilecek. Kira ve aidat takibi yapılacak ve 3 yılın ardından evler bakımları yapılıp tekrar kiralanacak.
3 YILLIĞINA KİRALANACAK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘’İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında olacak. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanabilir. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira bedeli belirlenecek. Bakımı ve denetimi Bakanlığımız TOKİ marifetiyle yapacak. Yine evi olmayanlara destek olmak, kira fiyatlarını düşürmek adına yaptığımız bir iş.’’
Projenin detayları üzerinde çalıştıklarını ifade eden Kurum, evini kentsel dönüşüme vermiş vatandaşların bu projeye başvuru yapabileceğini belirtirken kira bedelinin rayiç bedelinin yarısı olacağını vurguladı.
KİRALAR 6 AYDA BİR ARTACAK
Kiraların 6 ayda bir memur maaş artışı kat sayısıyla artacağını vurgulayan Kurum, ‘’Bir taraftan da istiyoruz ki İstanbul'da kira fiyatlarını biraz aşağıya çekelim. Memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz biraz daha rahat olsun. Fiyat dengelemesini yapmak için arzı arttıracaksınız ki konut fiyatı düşsün. Biz de İstanbul'da arzı arttırmak adına hem 100.000 sosyal konut yapıyoruz hem de 15.000 kiralık konut yapıyoruz. Yani 115.000 çarpı 4 deseniz neredeyse 600 bin İstanbullu kardeşimize bu konutları yapıyoruz şu an. Hatta 1 yıl içinde de bitecekler var. Yenilerine de başlayacağız” dedi.
TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Ancak İstanbul 15 bin kiralık konut başvurularının ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İstanbul 15 bin kiralık konut başvuru takviminin ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Başvuru tarihleri, şartları, konut yapılacak ilçeler ve diğer detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.