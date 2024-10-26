TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları 26 Ekim 2024: TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama
TOKİ Hatay kura çekimi canlı izle ekranı 26 Ekim Cumartesi günü erişime açıldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 856 konut hak sahibini buldu. TOKİ Hatay kura çekimi canlı yayını AFAD'ın YouTube hesapları üzerinden takip edildi. Peki, TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...
- 1
TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları için araştırmalar başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutları, il il hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor. Hatay’da 7 bin 856 konutun hak sahiplerini belirleme kurası ve anahtar teslim töreni bugün gerçekleşti. Çekilişin ardından kura sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Peki, 2024 TOKİ Hatay kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, TOKİ Hatay kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
- 2
11 İLDE 29 BİN 311 DEPREM KONUTU KURA İLE TESLİM EDİLDİ!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun bugün kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirmişti.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün yapılacak kura töreni ile hak sahibi vatandaşlarla buluşturulacağı belirtilmişti.
- 3
Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 afet konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:
"Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı yayımlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanında olmaya, afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz."
-
- 4
TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ BUGÜN YAPILDI!
Hatay deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü yapıldı.
Kura ile birlikte Hatay’da yapımı tamamlanan 7 bin 856 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi.
- 5
TOKİ HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
Hatay Deprem Konutları Kura Çekimi, AFAD'ın YouTube hesabı üzerinden canlı olarak takip edildi.
- 6
HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.
-
- 7