TOKİ Diyarbakır kura çekimi sonuçları: 26 Ekim Diyarbakır TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun kura ile hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Bugün kuralardan biri de Diyarbakır ili için gerçekleşiyor. Diyarbakır TOKİ kura çekilişi ile toplam 641 konut sahibini bulacak.

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor.

Kura ile birlikte Diyarbakır’da yapımı tamamlanan 641 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.

Saat 14.00’te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.