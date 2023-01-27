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TOKİ arsa kura çekimi takvimi tarihleri: 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak, kuralar ne zaman çekilecek?

TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama: 2023 TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ arsa kura çekimi tarihleri takvimi gündemdeki yerini aldı. TOKİ arsa ve işyeri başvuruları 15 Kasım 2022 tarihine kadar gerçekleştirildi. Başvuruların sona ermesiyle TOKİ arsa kura sonuçları için geri sayım başladı. İşte 2023 TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ile ilgili detaylar...

Giriş: 27.01.2023 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • TOKİ İlk Evim projesi kuraları 7 Kasım itibarıyla başlamıştı. TOKİ 250 bin sosyal konut kampanyasının kuraları devam ederken gözler TOKİ arsa kura çekimi tarihlerine çevrildi. 10 Ekim Pazartesi günü başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'a kadar devam etti. Peki, TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? İşte 2023 TOKİ arsa kura çekimi sonuçları isim listesi ile ilgili detaylar...

  • TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    TOKİ Arsa kura çekiliş tarihi ise henüz açıklanmadı. TOKİ resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada "Ocak sonu itibarıyla kura çekilişleri başlayacak olup kura takvimi web sayfamızda ilan edilecektir." denildi. Kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.

  • TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ

    TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. İşte TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi sorgulama ekranı...

    TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI TAHSİS SÜRECİ

    1- Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.

    Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

  • 2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

    3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

  • 4- a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

    b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

    Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
    Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

  • 5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

    Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

    6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.

    İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
    Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.

    7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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