TOKİ, 35 ilde 357 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. İş yeri ve konutlardan oluşan satış İstanbul ve Ankara'da yapılacak olup, isteyenler çevrim içi olarak de teklif verebilecek. Ek olarak, alıcıların en düşük 50 bin TL olarak belirlenen katılım teminatını ödemesi gerekecek. Peki, TOKİ gayrimenkul satışı nerede ve ne zaman? İşte, detaylar...