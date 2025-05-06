TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı nerede ve ne zaman?
TOKİ, 35 farklı ilde toplam 357 gayrimenkulü satışa sunuyor. Konut ve iş yerlerinden oluşan satışlar, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Dileyenler, çevrim içi katılım seçeneğiyle bulundukları yerden teklif verebilecek. Satışa katılmak isteyenlerin, en az 50 bin TL olarak belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor. Peki, TOKİ gayrimenkul satışları hangi tarihte ve nerede yapılacak? İşte, ayrıntılar…
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TOKİ, 53 ilde 157 konut ve 200 iş yerinden oluşan toplam 357 gayrimenkulü satışa sunuyor. İki gün boyunca sürecek açık artırmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen katılım teminatını yatırması gerekiyor. İstanbul ve Ankara’da fiziki olarak düzenlenecek ihalelere, çevrim içi ortamdan da teklif verilebilecek. İşte, TOKİ’nin kapsamlı gayrimenkul satışına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
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TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?
TOKİ 357 gayrimenkulü saat 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayede şu adreslerde gerçekleşecek;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara
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TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR?
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.
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KATILIM TEMİNATI TUTARI NE KADAR?
Muhammen bedeli 799.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000 TL,
Muhammen bedeli 800.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,
Muhammen bedeli 1.500.000 - 3.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,
Muhammen bedeli 3.500.000.- 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 500.000 TL
Muhammen bedeli 5.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 750.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
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TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade seçeneği sunulurken; iş yerleri için yüzde 15 peşin, 60 ay vade imkânı veriliyor.