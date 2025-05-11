Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde yer alan toplam 357 taşınmazı satışa sunuyor. Konut ve iş yerlerinin alıcıları, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalarla belirlenecek. Katılımcılar, dilerlerse açık artırmalara çevrim içi olarak da katılabilecek. Açık artırmaya katılım sağlamak isteyenlerin en az 50 bin TL’lik teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Peki, satışlar hangi tarihlerde ve hangi adreslerde gerçekleştirilecek? İşte detaylar...