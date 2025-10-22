TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller belli mi?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin yeni sosyal konutun çok yakında milletle buluşturulacağını duyurdu. TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut üretilecek. Bu kapsamda TOKİ tarafından ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar üretilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller belli mi? İşte, TOKİ sosyal konut projesinden son durum
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı yatırımlarından biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ 500 bin konut başvurusu e-devlet üzerinden alınacak. Yakın zamanda kontenjan ve proje şartları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurusunda ilan edilmesi bekleniyor. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi
TOKİ SOSYAL KONUT PTOJESİNDE SON DURUM
BAKAN KURUM: ŞİMDİ DE 500 BİN ANAHTARI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Eskişehir’deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500.000 anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında” ifadelerini kullandı.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?
29 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için müjde verdi.
Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."şeklinde konuştu.
TOKi sosyal konut başvurularının ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK!
Konutların illerde hangi bölgelerde inşaa edileceği illere göre kaç adet konut yapılacağı gibi ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.
İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK!
500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.
Söz konusu kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.