Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU BAŞLADI MI? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller listesi

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller belli mi?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin yeni sosyal konutun çok yakında milletle buluşturulacağını duyurdu. TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut üretilecek. Bu kapsamda TOKİ tarafından ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar üretilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller belli mi? İşte, TOKİ sosyal konut projesinden son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı yatırımlarından biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ 500 bin konut başvurusu e-devlet üzerinden alınacak. Yakın zamanda kontenjan ve proje şartları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurusunda ilan edilmesi bekleniyor. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi

        • 2

          TOKİ SOSYAL KONUT PTOJESİNDE SON DURUM

          BAKAN KURUM: ŞİMDİ DE 500 BİN ANAHTARI MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim Projesi ile ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, “Eskişehir’deki vatandaşlarımızın mutluluğuna bakın. TOKİ ile hayallerine ulaştılar; ev sahibi oldular, güvenli, huzurlu yuvalarına kavuştular. Şimdi de Yüzyılın Konut Projesi ile 500.000 anahtarı daha milletimizle buluşturacağız. Çok yakında” ifadelerini kullandı.

        • 3

          TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          29 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için müjde verdi.

          Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."şeklinde konuştu.

          TOKi sosyal konut başvurularının ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.

        • 4

          BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN YAPILACAK!

          Konutların illerde hangi bölgelerde inşaa edileceği illere göre kaç adet konut yapılacağı gibi ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

          Başvurular e-Devlet üzerinden açılacak bir sistem üzerinden alınacak. Daha önceki projelerde olduğu gibi, başvuru bedelinin ödenmesi istenecek. Proje bazında hangi bankaya peşinat yatırılacağı, başvuru şartlarıyla birlikte açıklanacak.

          İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK!

          500 Bin Sosyal Konut Projesi, beraberinde bazı ilkleri de getirecek. TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.

          Söz konusu kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        5 çocuğu yangında öldü... Cezası belli oldu!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Yaşlı bakımı için kadın istihdamı
        Yaşlı bakımı için kadın istihdamı
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        "ABD ordusu Venezuela açıklarında toplanıyor"
        Habertürk Anasayfa