TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

29 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi için müjde verdi.

Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum."şeklinde konuştu.

TOKi sosyal konut başvurularının ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.