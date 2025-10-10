Habertürk
        TOKİ 48 ilde 509 gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak? TOKİ 509 konut ve iş yeri satışı detayları

        TOKİ, 48 farklı ilde toplam 509 taşınmazı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek açık artırmalara katılmak isteyenlerin, 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarlarda katılım teminatı ödemesi gerekiyor. Satış sürecine ilişkin tüm detaylar, "[www.emlakmuzayede.com.tr](http://www.emlakmuzayede.com.tr)" internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. İşte TOKİ'nin satışa çıkardığı 509 gayrimenkule dair açık artırma tarihleri, ödeme koşulları ve diğer önemli bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:56
        • 1

          Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 509 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut sahibi olmak isteyenler için yüzde 25 peşinat ve 72 aya kadar taksit imkânı sunulurken, iş yeri alımlarında ise yüzde 30 peşinatla 60 aya varan vadeli ödeme kolaylığı sağlanıyor. Peki, TOKİ’nin 509 taşınmaz için düzenleyeceği açık artırmalar ne zaman ve hangi şehirlerde yapılacak? İşte ayrıntılar...

        • 2

          TOKİ 48 İLDE 509 İŞ YERİ VE KONUT SATIYOR

          TOKİ, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 48 ildeki 509 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.

        • 3

          TOKİ GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

          Taşınmazların satışları için yapılacak açık artırmalar, konutlar için 15 Ekim Çarşamba, iş yerleri için de 16 Ekim Perşembe günü saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek.

        • 4

          Öte yandan, istekliler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden de teklif verebilecek. Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

        • 5

          GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

          Açık artırma yöntemiyle yapılacak ihalede, Şanlıurfa, Mardin, Adana, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Aydın, Antalya, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Ordu, Bayburt, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Edirne, İstanbul, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Düzce, Karaman, Nevşehir, Zonguldak, Rize, Trabzon, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve Ağrı'da bulunan 509 ev ve iş yeri satışa sunulacak.

        • 6

          ÖDEME PLANI NASIL?

          Alıcılar, konutlara yüzde 25 peşinat 72 ay vade, iş yerlerine ise yüzde 30 peşinat 60 ay vadeyle sahip olabilecek. Açık artırmada taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli satılacak.

        • 7

          KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

          Muhammen bedeli 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,

          Muhammen bedeli 2.000.000 – 2.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

          Muhammen bedeli 3.000.000 - 5.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,

          Muhammenbedeli 6.000.000.- 11.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL

          Muhammen bedeli 12.000.000.-TL ve üstünde olanlar İçin 1.000.000.-(Birmilyon) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

