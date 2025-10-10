Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 48 ilde toplam 509 konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Konut sahibi olmak isteyenler için yüzde 25 peşinat ve 72 aya kadar taksit imkânı sunulurken, iş yeri alımlarında ise yüzde 30 peşinatla 60 aya varan vadeli ödeme kolaylığı sağlanıyor. Peki, TOKİ’nin 509 taşınmaz için düzenleyeceği açık artırmalar ne zaman ve hangi şehirlerde yapılacak? İşte ayrıntılar...