ÖDEME PLANI NEDİR?

Yüzde 25 Peşin - 48 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 25 olarak uygulanacaktır.

Yüzde 40 Peşin - 36 Ay Vade seçeneğinde ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 7,5 oranında uygulanacaktır. Yıllık ÜFE artış oranı en fazla yüzde 15 olarak uygulanacaktır.

Peşin tekliflerde yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

Müzayede anında peşin teklif alındıktan sonra vadeli teklife dönülmeyecektir.