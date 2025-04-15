TOKİ, 44 ilde toplam 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedeli 18 milyar 221 milyon 912 bin 20 lira olan arsalar için iki farklı ödeme seçeneği sunulurken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim imkânı da sağlanacak. Peki, satışa sunulan arsaların özellikleri neler, açık artırma hangi tarihlerde yapılacak? İşte, TOKİ’nin 44 ilde gerçekleştireceği 552 arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar...