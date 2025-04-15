TOKİ 44 ilde 552 arsa satıyor: TOKİ 552 arsa satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ, 44 ilde toplam 552 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçeneklerinin sunulduğu satışta, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim fırsatı da bulunuyor. İki gün sürecek açık artırmada, farklı niteliklere sahip arsalar yatırımcılarla buluşacak. İşte, satışa çıkan 552 arsanın bulunduğu iller, arsa özellikleri ve açık artırma tarihleri…
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TOKİ, 44 ilde toplam 552 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Toplam muhammen bedeli 18 milyar 221 milyon 912 bin 20 lira olan arsalar için iki farklı ödeme seçeneği sunulurken, peşin ödemelerde yüzde 15 indirim imkânı da sağlanacak. Peki, satışa sunulan arsaların özellikleri neler, açık artırma hangi tarihlerde yapılacak? İşte, TOKİ’nin 44 ilde gerçekleştireceği 552 arsa satışıyla ilgili tüm ayrıntılar...
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TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık artırmalar, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.
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ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?
Muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan toplam 3 milyon 976 bin 625 m2 büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir,Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan 552 arsa, açık artırmayla satılacak.
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ARSALARIN NİTELİĞİ NEDİR?
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek.
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TOKİ 44 İLDE 552 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsaların peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.