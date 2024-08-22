TOKİ 32 ilde 173 arsayı açık arttırmayla satacak! TOKİ arsa açık artırma satışı nerede, saat kaçta ve hangi illerde?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok ilde açık attırma ile arsa satışı yapacak. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. İşte bilgiler…

TOKİ 32 İLDE 173 ARSAYI AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK

Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 173 arsayı satışa, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını da kiraya sundu.

Muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 173 arsa, açık artırmayla satılacak.

İstanbul’da da bir rekreasyon alanının kiraya sunulacağı açık artırma, 29 Ağustos’ta 10:30 saatinde yapılacak.

Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.